GRABADO el 26-10-2025

¡Atentado contra el patrimonio cultural! Destruyen histórica Hacienda San Nicolás en Supe.

La histórica Hacienda San Nicolás, construida en el siglo XVI y declarada Patrimonio Cultural de la Nación, está siendo destruida con maquinaria pesada en el distrito de Supe.
Autoridades y vecinos llegaron al lugar alarmados por la pérdida de este importante símbolo del patrimonio agrario e histórico del Perú.




