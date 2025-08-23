GRABADO el 23-08-2025

Herbert Caller, presidente del Partido Patriótico del Perú: Basta de incompetentes en el Estado

Herbert Caller, presidente del Partido Patriótico del Perú: Basta de incompetentes en el Estado.

Congresistas buscan ganar más de 42 mil soles Invitado: Natale Amprimo.

TC suspende investigaciones contra Dina Boluarte Invitado: Domingo García Belaunde.

Inauguración del Puente de la Paz del Corredor Turístico Miraflores-Barranco.

¿Fallo del TC blinda a Dina Boluarte? Invitado: Pedro Hernández.

¡NO SE ARREPIENTE! Burga contó lo que sucedió para perdonar a Carlos Ezeta de haberlo golpeado .

El plan B de Martín Vizcarra Invitado: William Prado.

Carlos Ezeta no se arrepiente de haber golpeado a excongresista Burga Invitado: Ricardo Burga.

¿Será citado Gustavo Gorriti de grado o fuerza al Congreso? Invitado: Alejandro Muñante.

BOLUARTE manda fuerte mensaje a PETRO en SANTA ROSA.

Eduardo Salhuana advierte que la criminalidad en La Libertad lleva dos décadas sin respuesta .

Ningún muerto más: llamado de López a acelerar dictamen sobre terrorismo urbano.

Echaíz pide tipificar el terrorismo urbano con penas severas y cadena perpetua para responsables.

Roberto De La Tore, presidente de la CCL, cuestiona plan de seguridad del Gobierno.

DESPIDEN con honores al suboficial JUAN CARLOS DÍAZ, quien falleció tras enfrentarse a criminales..

Además hoy día 24 de Agosto en el calendario del Perú.

