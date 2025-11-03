GRABADO el 03-11-2025

Caen Los malditos de Gambetta tras ataque armado en Callao El Comercio

Audiencia de Pedro Castillo y Betssy Chávez EN VIVO: Fiscalía presenta alegatos finales.

Elecciones internas del APRA: entrevista con Del Castillo y Velásquez Quesquén TQH EN VIVO.

Caen Los malditos de Gambetta tras ataque armado en Callao El Comercio.

¿Por qué Rutas de Lima retomó el cobro de peajes en la Panamericana Sur? El Comercio.

Paro de transportistas y comerciantes en la misma semana El Comercio.

Edetoxin: Minsa inmoviliza el 100 del sedante hospitalario contaminado con bacteria El Comercio.

Minsa inmoviliza lote de Edetoxin por bacteria Ralstonia Pickettii.

Rutas de Lima reanuda cobro de peajes en el sur El Comercio.

ELI, HECTOD Y UMI HYU - LUNES A VIERNES 11AM UNO MÁS ENVIVO.

¡ESCÁNDALO EN NETFLIX! MILLIE DENUNCIA ACOSO UNO MÁS ENVIVO.

NOTICIAS PERÚ LUNES 3 DE NOVIEMBRE: RUTAS DE LIMA RETOMA COBRO DE PEAJES.

Asesinan a alcalde mexicano que luchaba contra los cárteles del estado de Michoacán El Comercio.

Trump afirma que Rusia y China hacen ensayos nucleares clandestinos bajo tierra El Comercio.

Masacre en Río de Janeiro durante el operativo policial más letal de Brasil El Comercio.

Protestas en Brasil tras la operación policial más letal de Río de Janeiro El Comercio.

Además hoy día 04 de Noviembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial del Caramelo

Día Mundial del Caramelo

Nacimiento del escritor Ciro Alegría

Nacimiento del escritor Ciro Alegría

Nacimiento del héroe nacional Francisco Bolognesi

Nacimiento del héroe nacional Francisco Bolognesi

Inicio de la rebelión de Túpac Amaru II

Inicio de la rebelión de Túpac Amaru II

Creación de la provincia de Sullana (Piura)

Creación de la provincia de Sullana (Piura)

Día del Soldado

Día del Soldado

