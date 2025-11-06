GRABADO el 06-11-2025

Poder Judicial ordena suspender cobro de peajes en Villa el Salvador y Punta Negra El Comercio

El PoderJudicial ha emitido una orden definitiva que obliga a la concesionaria RutasDeLima a suspender de inmediato el cobro de peajes en las estaciones ubicadas en VillaElSalvador y PuntaNegra, ambas sobre la PanamericanaSur. Esta medida, dictada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac, responde a una demanda de habeasCorpus presentada por la MunicipalidadDistritalDeSantaMaríadelMar ante una vulneración del derecho al libreTránsito. El fallo advierte que mientras se evalúa la legalidad del contrato de concesión suscrito durante la gestión de Susana Villarán, el cobro no puede continuar. La empresa mostró su desacuerdo, calificando la medida de arbitraria, y anunció evaluar acciones legales en paralelo, la MunicipalidaddeLima sostiene que la acción era inevitable para proteger a los ciudadanos. ¿Cómo afecta esto al transporte y los usuarios del sur de Lima? Aquí te lo explicamos.



