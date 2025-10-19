GRABADO el 19-10-2025

Donald Trump confirmó que autorizó operaciones de la CIA...

...contra el régimen de Nicolás Maduro, intensificando la gu3rra no declarada entre EE. UU. y Venezuela.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 19 DE OCTUBRE DEL 2025.

José Jerí navegando en la tormenta: las calles y el estado de emergencia.

Phillip Butters: José Jerí no puede dar dos pasos sin Keiko Fujimori, Patricia Li y César Acuña.

Donald Trump confirmó que autorizó operaciones de la CIA....

Omar Santa Cruz, un "l4drón de delicatessen"..

Una investigación de Panorama reveló que la m4fia Los Rápidos y Furiosos..

Patricia Li: la mujer detrás del trono de José Jerí y su insólita suerte judicial.

Trump ordena a la CIA entrar a Venezuela: trabajo de inteligencia contra dictadura de Maduro.

Ladrón de delicatessen: de honorable vecino a audaz tendero.

Margarita Haro en Panorama: Me han dicho que tengo 24 horas para dejar de ser fiscal.

La ruta extorsiva de los Rápidos y Furiosos: ni los distritos seguros se salvan.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 12 DE OCTUBRE DEL 2025.

Analistas advierten que la campaña rumbo a las elecciones 2026 podría ser una de las más v1olentas..

Piques ilegales que podrían terminar en tragedia.

Túnel unirá La Molina y Surco: así será moderna infraestructura vial subterránea.

Además hoy día 24 de Octubre en el calendario del Perú.

