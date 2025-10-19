GRABADO el 19-10-2025

Una investigación de Panorama reveló que la m4fia Los Rápidos y Furiosos.

Proveniente del Callao, cobra cupos a colectiveros en pleno San Isidro. Los choferes deben pagar para evitar amen4zas y llevar un sticker como señal de protección. Vecinos piden mayor control policial.

PanamericanaTV SanIsidro noticiasperú Inseguridadciudadana Panorama

Desde Panorama

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 19 DE OCTUBRE DEL 2025.

José Jerí navegando en la tormenta: las calles y el estado de emergencia.

Phillip Butters: José Jerí no puede dar dos pasos sin Keiko Fujimori, Patricia Li y César Acuña.

Donald Trump confirmó que autorizó operaciones de la CIA....

Omar Santa Cruz, un "l4drón de delicatessen"..

Una investigación de Panorama reveló que la m4fia Los Rápidos y Furiosos..

Patricia Li: la mujer detrás del trono de José Jerí y su insólita suerte judicial.

Trump ordena a la CIA entrar a Venezuela: trabajo de inteligencia contra dictadura de Maduro.

Ladrón de delicatessen: de honorable vecino a audaz tendero.

Margarita Haro en Panorama: Me han dicho que tengo 24 horas para dejar de ser fiscal.

La ruta extorsiva de los Rápidos y Furiosos: ni los distritos seguros se salvan.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 12 DE OCTUBRE DEL 2025.

Analistas advierten que la campaña rumbo a las elecciones 2026 podría ser una de las más v1olentas..

Piques ilegales que podrían terminar en tragedia.

Túnel unirá La Molina y Surco: así será moderna infraestructura vial subterránea.

Además hoy día 25 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Panorama

video

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 19 DE OCTUBRE DEL 2025

video

José Jerí navegando en la tormenta: las calles y el estado de emergencia

video

Phillip Butters: José Jerí no puede dar dos pasos sin Keiko Fujimori, Patricia Li y César Acuña

video

Donald Trump confirmó que autorizó operaciones de la CIA...

video

Omar Santa Cruz, un "l4drón de delicatessen".

video

Una investigación de Panorama reveló que la m4fia Los Rápidos y Furiosos.

video

Patricia Li: la mujer detrás del trono de José Jerí y su insólita suerte judicial

video

Trump ordena a la CIA entrar a Venezuela: trabajo de inteligencia contra dictadura de Maduro

video

Ladrón de delicatessen: de honorable vecino a audaz tendero

video

Margarita Haro en Panorama: Me han dicho que tengo 24 horas para dejar de ser fiscal

video

La ruta extorsiva de los Rápidos y Furiosos: ni los distritos seguros se salvan

video

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 12 DE OCTUBRE DEL 2025

video

Analistas advierten que la campaña rumbo a las elecciones 2026 podría ser una de las más v1olentas.

video

Piques ilegales que podrían terminar en tragedia

video

Túnel unirá La Molina y Surco: así será moderna infraestructura vial subterránea

Todos los videos desde Panorama en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de Karate

Día Mundial de Karate

Día Mundial de la Pasta

Día Mundial de la Pasta

Fallecimiento de la escritora Clorinda Matto de Turner

Fallecimiento de la escritora Clorinda Matto de Turner

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 25 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.40
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo