GRABADO el 19-10-2025

Margarita Haro en Panorama: Me han dicho que tengo 24 horas para dejar de ser fiscal

La fiscal provincial penal titular de San Juan de Lurigancho, Margarita Haro Pinto, denunció públicamente haber sido víctima de extorsión y amenazas de muerte por parte de organizaciones criminales a las que ella misma investiga. La representante del Ministerio Público indicó que delincuentes vinculados a las bandas Los Chukys de Juan Pablo II y Los Pepes la han amenazado para que abandone las investigaciones en curso.



Me han dicho que en 24 horas tengo que dejar de ser fiscal, declaró Haro en una entrevista concedida al programa Panorama, donde relató que los mensajes extorsivos llegaron directamente a su teléfono celular. Según explicó, las amenazas provendrían de la organización Los Pepes, liderada por un sujeto conocido como El Colocho, quien le exige que se aparte del caso o atentarán contra su vida y la de su familia.



Dicha persona me amenaza de atentar contra mi integridad si no me retiro del cargo de fiscal provincial de San Juan de Lurigancho y, específicamente, del caso Los Chukys, precisó Haro, en referencia a la investigación que sigue contra varios integrantes de esa red criminal, entre ellos Patricio Urbano Lara, Eynar Lara Quiñones y Giovanna Lara Quiñones.



DELINCUENCIA DESMEDIDA



La fiscal Margarita Haro encabeza desde el Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho una investigación por delitos de extorsión agravada, tenencia ilegal de armas y pertenencia a banda criminal. Su denuncia pone en evidencia los graves riesgos que enfrentan los operadores de justicia en el combate contra el crimen organizado en Lima Este.

