Trump ordena a la CIA entrar a Venezuela: trabajo de inteligencia contra dictadura de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a ejecutar operaciones encubiertas dentro de Venezuela, en el marco de su política de máxima presión contra el gobierno de Nicolás Maduro. El anuncio, realizado durante una conferencia en la Casa Blanca, coincide con un aumento de las operaciones militares estadounidenses en el Caribe, donde se han realizado al menos cinco ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico con un saldo de 27 muertos.



Lo autoricé por dos razones, realmente, declaró Trump ante la prensa. Maduro lidera un régimen narcoterrorista y ha liberado prisioneros de sus cárceles para enviarlos a Estados Unidos, añadió, sin detallar el alcance de las operaciones. Consultado sobre si la CIA tenía autorización para eliminar al presidente venezolano, Trump respondió: ¿No sería ridículo que yo respondiera eso?.



El mandatario norteamericano también confirmó que evalúa extender las acciones militares a territorio venezolano. Ciertamente estamos pensando ahora en la tierra, porque ya tenemos bien controlado el mar, afirmó, en referencia a las operaciones antinarcóticos que Washington desarrolla desde agosto frente a las costas del país sudamericano.



RESPUESTA DE VENEZUELA



En respuesta, Nicolás Maduro rechazó lo que calificó como una agresión imperialista y un intento de golpe de Estado de la CIA. Durante un acto transmitido en cadena nacional, el líder venezolano denunció la amenaza militar más letal y extravagante de la historia y llamó a la región a unirse contra cualquier intervención. No a la guerra en el Caribe, no a los golpes de Estado de la CIA. América Latina los repudia, enfatizó Maduro.





