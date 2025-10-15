GRABADO el 15-10-2025

LOS MINISTROS DE JOSÉ JERÍ: ¿QUIÉNES SON Y QUÉ RETOS ENFRENTARÁN? EN VIVO

En el quinto día de su gobierno, el presidente JoséJerí presentó oficialmente a su gabineteministerial, encabezado por el abogado ErnestoÁlvarez como presidente del Consejo de Ministros. Este equipo, denominado de transición y reconciliación, marca el inicio de una nueva etapa política en medio de la crisis que atraviesa el país.

Hoy analizamos quiénes son los nuevos ministros, qué retos enfrentará cada sector y cuáles son las primeras reacciones tras la juramentación.



