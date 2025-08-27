GRABADO el 27-08-2025

¡Acércate y mira cómo será el futuro dentro de 20 años! Espacio patrocinado

Maduro estaría planificando su fuga a Nicaragua con lingotes de oro, según Bayly TQH EN VIVO.

Fiscalía interviene casa de Nicanor Boluarte por caso de presunta corrupción TQH EN VIVO.

Dina Boluarte desafía a fiscales: "la familia Boluarte siempre estará firme y digna" El Comercio.

Anemia en el Perú: Prevenir hoy para proteger el futuro.

Ataque armado en escuela católica de Minneapolis deja 3 niños fallecidos y 17 heridos El Comercio.

¿Regreso de las FARC?: atentados en colombia y militares secuestrados El Comercio.

IRL: UNA AMBULANCIA RECORRE LIMA EN HORA PUNTA PELC EN VIVO.

Colombia en alerta por las FARC: dos ataques y 34 soldados secuestrados El Comercio.

¿LAMINE YAMAL Y NICKI NICOLE O TINI Y DE PAUL? unomas lamineyamal futbol El Comercio.

Maduro ordena refuerzo militar con drones, buques y 15 mil soldados en la frontera El Comercio.

EE.UU. envía otros tres poderosos buques de guerra a Venezuela El Comercio.

Tren Lima-Chosica: ¿hay voluntad del MTC para sacar adelante el proyecto? El Comercio.

GISELA VALCÁRCEL CAUSA POLÉMICA UNOMÁS ENVIVO.

Así son los nuevos tres buques de guerra que EE.UU. envía hacia Venezuela El Comercio.

Además hoy día 28 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Reincorporación de Tacna al Perú

Festividad de San Agustín del distrito de Independencia en Huaraz (Áncash)

Nacimiento del compositor Eduardo Montes Rivas

Procesión de la Bandera en la ciudad de Tacna

Nacimiento del compositor Augusto Rojas Llerena

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

