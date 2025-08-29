Así es la poderosa flota naval de EE.UU. que inquieta al gobierno de Maduro El Comercio
En este video analizamos el reciente despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y Pacífico, que ha aumentado drásticamente la tensión con Venezuela. Bajo la administración de Trump, se han enviado al menos siete buques de guerra, un submarino nuclear y más de 4 500 militares, incluyendo a los Marines, como parte de una operación antinarcóticos y de seguridad regional.
El presidente Maduro calificó este movimiento como una amenaza directa a su país y respondió movilizando tropas y milicias. Exploraremos qué embarcaciones están involucradas, su función y el contexto geopolítico detrás de esta escalada.
noticiashoy breakingnews internacionales Venezuela EEUU Caribe Maduro
