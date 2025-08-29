GRABADO el 29-08-2025

Así es la poderosa flota naval de EE.UU. que inquieta al gobierno de Maduro El Comercio

En este video analizamos el reciente despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y Pacífico, que ha aumentado drásticamente la tensión con Venezuela. Bajo la administración de Trump, se han enviado al menos siete buques de guerra, un submarino nuclear y más de 4 500 militares, incluyendo a los Marines, como parte de una operación antinarcóticos y de seguridad regional.

El presidente Maduro calificó este movimiento como una amenaza directa a su país y respondió movilizando tropas y milicias. Exploraremos qué embarcaciones están involucradas, su función y el contexto geopolítico detrás de esta escalada.

noticiashoy breakingnews internacionales Venezuela EEUU Caribe Maduro TensiónNaval Antinarcóticos SeguridadRegional despliegueMilitar submarinonuclear

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de la Enfermera Peruana

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

FERITAC en la región Tacna

Escenificación de la captura y muerte de Atahualpa y Fiesta Patronal de Carhuamayo (Junín)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Fiesta de Santa Rosa de Lima en el Perú

