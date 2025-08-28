IRL: UNA AMBULANCIA RECORRE LIMA EN HORA PUNTA PELC EN VIVO
El tráfico de Lima ya es un dolor de cabeza para cualquiera, pero dentro de una ambulancia en plena emergencia la tensión se multiplica: cada segundo cuenta, cada semáforo es un obstáculo y cada bocina un recordatorio de que la vida va contra el reloj. Ahora imagina vivirlo en hora punta, en la séptima ciudad con peor tráfico del mundo. ¿Podrá la unidad llegar a tiempo?
Acompáñanos en este episodio único de nuestro streaming PasaEnLaCalle IRL , donde sentirás la adrenalina, el miedo y la urgencia como si estuvieras allí.
PasaEnLaCalle IRL Lima Tráfico Ambulancia Emergencia StreamingEnVivo HoraPunta MovilidadUrbana CaosVehicular
