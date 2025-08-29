Martín Vizcarra: PJ evalúa apelación de expresidente a orden de prisión preventiva EN VIVO
El PoderJudicial evalúa hoy -desde las 10:00 de la mañana- la apelación que presentó el expresidente MartínVizcarra frente a la orden de cinco meses de prisión preventiva dictada en su contra.
Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.
Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf
Sitio web: http://elcomercio.pe
TAMBIÉN SÍGUENOS EN:
Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe
Twitter: https://twitter.com/elcomercio
Instagram: http://instagram.com/elcomercio
Discord: https://discord.gg/elcomercio
elcomercio noticiasperu mundo internacionales
decisión clave prisión preventiva
Martín Vizcarra casos judiciales
Vizcarra Lomas de Ilo
Hospital de Moquegua Vizcarra
prisión preventiva expresidente
Vizcarra ante juez Chávez
audiencia Vizcarra 13 agosto
Fiscalía contra Vizcarra
defensa de Vizcarra Moquegua
corrupción en gobierno Vizcarra
acusaciones contra expresidente
Poder Judicial Perú Vizcarra
Vizcarra decisiones judiciales
investigación casos Vizcarra
juez Jorge Chávez decisión
podcast Tenemos Que Hablar
noticias sobre Vizcarra
audiencia judicial Vizcarra
procesos legales expresidente
próxima audiencia Vizcarra
Desde EL COMERCIO
Martín Vizcarra: PJ evalúa apelación de expresidente a orden de prisión preventiva EN VIVO.
BENJADOES NOS VISITA UNOMÁS ENVIVO.
Así es la poderosa flota naval de EE.UU. que inquieta al gobierno de Maduro El Comercio.
Lima enfrenta una crisis hídrica silenciosa El Comercio.
Delia Espinoza: Patricia Benavides la acusa de abuso de autoridad y prevaricato Mirada de fondo.
Anemia en el Perú: Prevenir hoy para proteger el futuro.
IRL: UNA AMBULANCIA RECORRE LIMA EN HORA PUNTA PELC EN VIVO.
¿Qué hay detrás del rumor de fuga de Nicolás Maduro a Nicaragua? El Comercio.
Kiev vive el peor ataque ruso: niños fallecidos y sede de la UE afectada El Comercio.
¿Quién Era Robin Westman, autor de la masacre de niños en Minneapolis? El Comercio.
Maduro alerta amenaza nuclear de EE.UU. en Venezuela El Comercio.
¿Quién era Robin Westman?: el joven acusado de la matanza en colegio de Minneapolis El Comercio.
Maduro exige alto al despliegue de submarino nuclear de EE.UU. en el Caribe El Comercio.
El peor ataque de Rusia a Kiev mata a 18 personas incluidos niños y daña sede de la UE El Comercio.
¡GREEN DAY ENCENDIÓ LIMA! VOLVIÓ JORGEEK UNOMÁS ENVIVO.
Además hoy día 29 de Agosto en el calendario del Perú.
EL COMERCIO
Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.