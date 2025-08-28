GRABADO el 28-08-2025

Maduro exige alto al despliegue de submarino nuclear de EE.UU. en el Caribe El Comercio

En este video analizamos la denuncia del presidente Nicolás Maduro desde Venezuela: EE.UU. habría violado el Tratado de Tlatelolco (1967) al desplegar un submarino nuclear (USS Newport News) y un crucero lanzamisiles en el Caribe, algo inaceptable según el mandatario. Maduro exige cese inmediato y garantías verificables de no uso de armas nucleares en América Latina. También alerta de buques de guerra próximos a las costas venezolanas, bajo supuestas maniobras hostiles de Donald Trump. Exploramos el trasfondo, el derecho internacional, y el contexto geopolítico.



noticiashoy breakingnews internacionales Maduro Venezuela TratadodeTlatelolco submarinonuclear EEUU Trump Caribe seguridadregional crisisdiplomática



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



