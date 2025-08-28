Maduro exige alto al despliegue de submarino nuclear de EE.UU. en el Caribe El Comercio
En este video analizamos la denuncia del presidente Nicolás Maduro desde Venezuela: EE.UU. habría violado el Tratado de Tlatelolco (1967) al desplegar un submarino nuclear (USS Newport News) y un crucero lanzamisiles en el Caribe, algo inaceptable según el mandatario. Maduro exige cese inmediato y garantías verificables de no uso de armas nucleares en América Latina. También alerta de buques de guerra próximos a las costas venezolanas, bajo supuestas maniobras hostiles de Donald Trump. Exploramos el trasfondo, el derecho internacional, y el contexto geopolítico.
noticiashoy breakingnews internacionales Maduro Venezuela TratadodeTlatelolco submarinonuclear EEUU Trump Caribe seguridadregional crisisdiplomática
Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.
Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf
Sitio web: http://elcomercio.pe
TAMBIÉN SÍGUENOS EN:
Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe
Twitter: https://twitter.com/elcomercio
Instagram: http://instagram.com/elcomercio
Discord: https://discord.gg/elcomercio
elcomercio noticiasperu mundo internacionales
Maduro denuncia submarino nuclear
Tratado de Tlatelolco violado
EE.UU. desplegó submarino en Caribe
USS Newport News Caribe
submarino nuclear Trump
crucero lanzamisiles Caribe
amenaza militar a Venezuela
Maduro exige garantías nucleares
tensión geopolítica Caribe
seguridad América Latina
violación tratado desarme regional
reescalada militar Venezuela
Maduro vs EE.UU. escalada
discurso a la nación Maduro
Venezuela exige cese despliegue
terrorismo naval EE.UU.
diplomacia nuclear Caribe
Protocolo Tlatelolco incumplido
contexto político Trump Maduro
buques de guerra en el Caribe
Desde EL COMERCIO
Maduro exige alto al despliegue de submarino nuclear de EE.UU. en el Caribe El Comercio.
Ataque ruso mata a 18 personas incluidos niños y daña sede de la UE en Kiev El Comercio.
¡GREEN DAY ENCENDIÓ LIMA! VOLVIÓ JORGEEK UNOMÁS ENVIVO.
Anemia en el Perú: Prevenir hoy para proteger el futuro.
Ejecutivo enfrenta al Ministerio Público por allanamientos Mirada de Fondo.
Maduro estaría planificando su fuga a Nicaragua con lingotes de oro, según Bayly TQH EN VIVO.
México: senadores Noroña y Alito se enfrentan a golpes en el congreso El Comercio.
Fiscalía interviene casa de Nicanor Boluarte por caso de presunta corrupción TQH EN VIVO.
Dina Boluarte desafía a fiscales: "la familia Boluarte siempre estará firme y digna" El Comercio.
Ataque armado en escuela católica de Minneapolis deja 3 niños fallecidos y 17 heridos El Comercio.
¡Acércate y mira cómo será el futuro dentro de 20 años! Espacio patrocinado.
¿Regreso de las FARC?: atentados en colombia y militares secuestrados El Comercio.
IRL: UNA AMBULANCIA RECORRE LIMA EN HORA PUNTA PELC EN VIVO.
Colombia en alerta por las FARC: dos ataques y 34 soldados secuestrados El Comercio.
¿LAMINE YAMAL Y NICKI NICOLE O TINI Y DE PAUL? unomas lamineyamal futbol El Comercio.
Además hoy día 29 de Agosto en el calendario del Perú.
EL COMERCIO
Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.