GRABADO el 29-08-2025

Nicolás Maduro: Soldados juran lealtad al chavismo frente a amenazas de EE.UU. El Comercio

En medio de la creciente presión internacional y de las denuncias de la oposición sobre divisiones internas en las Fuerzas Armadas, el presidente de Venezuela, NicolásMaduro, recibió este jueves una exhibición de apoyo de parte de los comandos especiales de defensa del régimen chavista. Los uniformados reafirmaron su compromiso de defender al país y a su líder frente a las amenazas del gobierno de DonaldTrump y de los exmilitares venezolanos exiliados que prometieron colaborar con EstadosUnidos para derrocar al régimen.



Maduro, visiblemente emocionado, agradeció con emoción y admiración la lealtad de los comandos militares. Para el chavismo, estos actos de respaldo son una muestra de cohesión en torno al liderazgo de Maduro y al legado de HugoChávez, en un contexto en el que opositores como MaríaCorinaMachado aseguran que existen fracturas internas en las Fuerzas Armadas. La escena busca contrarrestar la percepción de debilidad del régimen en un momento de máxima tensión diplomática y militar.



