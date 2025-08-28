¿Quién era Robin Westman?: el joven acusado de la matanza en colegio de Minneapolis El Comercio
En este video explicamos quién fue Robin Westman, el joven de 23 años identificado como el autor del trágico tiroteo en una escuela católica de Minneapolis el 27 de agosto de 2025, durante una misa escolar. Armado con un rifle, escopeta y pistola, abrió fuego contra los asistentes, causando la muerte de dos niños y heridas a 17 personas antes de quitarse la vida.
No tenía antecedentes penales y las armas fueron adquiridas legalmente. Previamente, publicó un inquietante manifiesto en YouTube con odio antirreligioso y referencias a otros asesinos en masa. El FBI investiga el caso como terrorismo doméstico y crimen de odio contra católicos. Te contamos el perfil del agresor y el contexto tras esta tragedia.
noticiashoy breakingnews internacionales Minneapolis RobinWestman escuela católica terrorismodoméstico crimendeodio EEUU manifesto tiroteo
