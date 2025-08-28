GRABADO el 28-08-2025

¿Quién era Robin Westman?: el joven acusado de la matanza en colegio de Minneapolis El Comercio

En este video explicamos quién fue Robin Westman, el joven de 23 años identificado como el autor del trágico tiroteo en una escuela católica de Minneapolis el 27 de agosto de 2025, durante una misa escolar. Armado con un rifle, escopeta y pistola, abrió fuego contra los asistentes, causando la muerte de dos niños y heridas a 17 personas antes de quitarse la vida.



No tenía antecedentes penales y las armas fueron adquiridas legalmente. Previamente, publicó un inquietante manifiesto en YouTube con odio antirreligioso y referencias a otros asesinos en masa. El FBI investiga el caso como terrorismo doméstico y crimen de odio contra católicos. Te contamos el perfil del agresor y el contexto tras esta tragedia.



noticiashoy breakingnews internacionales Minneapolis RobinWestman escuela católica terrorismodoméstico crimendeodio EEUU manifesto tiroteo



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



Robin Westman autor tiroteo

tiroteo escuela católica Minneapolis

masacre parroquia Minneapolis

autor identificado Minneapolis

manifiesto en YouTube tiroteo

perfil Robin Westman

terrorismo doméstico EEUU

odio antirreligioso ataque

tragedia escuela misa

sin antecedentes penales

armas compradas legalmente

dos niños muertos tiroteo

heridos tiroteo parroquia

FBI investiga crimen odio

perfil agresor tiroteo

escuela católica en shock

minicrash tiroteo Minneapolis

víctimas tiroteo misa

transición nombre cambio legal

obsesión con masacres escolares

Desde EL COMERCIO

Anemia en el Perú: Prevenir hoy para proteger el futuro.

IRL: UNA AMBULANCIA RECORRE LIMA EN HORA PUNTA PELC EN VIVO.

¿Qué hay detrás del rumor de fuga de Nicolás Maduro a Nicaragua? El Comercio.

Kiev vive el peor ataque ruso: niños fallecidos y sede de la UE afectada El Comercio.

¿Quién Era Robin Westman, autor de la masacre de niños en Minneapolis? El Comercio.

Maduro alerta amenaza nuclear de EE.UU. en Venezuela El Comercio.

¿Quién era Robin Westman?: el joven acusado de la matanza en colegio de Minneapolis El Comercio.

Maduro exige alto al despliegue de submarino nuclear de EE.UU. en el Caribe El Comercio.

El peor ataque de Rusia a Kiev mata a 18 personas incluidos niños y daña sede de la UE El Comercio.

¡GREEN DAY ENCENDIÓ LIMA! VOLVIÓ JORGEEK UNOMÁS ENVIVO.

Ejecutivo enfrenta al Ministerio Público por allanamientos Mirada de Fondo.

Maduro estaría planificando su fuga a Nicaragua con lingotes de oro, según Bayly TQH EN VIVO.

México: senadores Noroña y Alito se enfrentan a golpes en el congreso El Comercio.

Fiscalía interviene casa de Nicanor Boluarte por caso de presunta corrupción TQH EN VIVO.

Dina Boluarte desafía a fiscales: "la familia Boluarte siempre estará firme y digna" El Comercio.

Además hoy día 29 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.