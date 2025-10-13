GRABADO el 13-10-2025

Nicolás Zeballos advirtió: 9 de cada 10 policías que patrullan no tienen una radio, afirmó.

En entrevista para Caretas y el segmento Perú 2026, Nicolás Zeballos advirtió sobre las graves deficiencias en la Policía Nacional: 9 de cada 10 policías que patrullan no tienen una radio, afirmó, señalando que esta carencia limita la capacidad de respuesta ante el delito.



Nicolás Zeballos advirtió: 9 de cada 10 policías que patrullan no tienen una radio, afirmó.

