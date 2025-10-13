GRABADO el 13-10-2025

Exoficial mayor del Congreso, César Delgado-Guembes, analizó la inestabilidad política actual.

Este es el siglo de las vacancias, afirmó, destacando que una situación similar no se vivió ni en el siglo XX ni en el XIX.Caretas Perú2026 Congreso Vacancia CrisisPolítica Democracia

Un suboficial de la Policía, Ángelo de la Rosa Carhuaz, atropelló un anciano en Huancayo..

Exoficial mayor del Congreso, César Delgado-Guembes, analizó la inestabilidad política actual..

Nicolás Zeballos advirtió: 9 de cada 10 policías que patrullan no tienen una radio, afirmó..

El alcalde de Pataz, Carlos Mariños, anunció que no participará en la movilización del 15 de octubre.

María Pía, Mario Hart y Carlota señalaron que la marcha se ha politizado y que no participarán..

Cusco: Un adulto mayor fue agredido dentro del tren rumbo a Machu Picchu.

Jefe de PNP garantizará el derecho a movilizarse y expresarse en las próximas manifestaciones..

El mandatario hizo una autocrítica en el marco de un encuentro con autoridades de Pataz..

IMPACTANTE Armonía 10 sube al escenario con chalecos antibalas.

Congresista Carlos Anderson habló sobre sus aspiraciones y su visión para el país rumbo al 2026..

El interino Jerí TresxSiete 181.

