GRABADO el 13-10-2025

Cusco: Un adulto mayor fue agredido dentro del tren rumbo a Machu Picchu

Entérate de más en: caretas.pe
Canal de difusión WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029ValGpZ08PgsQxHd5zg3W
Canal de difusión Facebook:https://m.me/j/AbbiFk4WWmP54M/
actualidad esnoticia nacional noticia Caretas Cusco MachuPicchu Transporte TurismoPerú Actualidad

Desde Revista CARETAS

Si siguen sometiendo nuestras calles, vamos a entrar con más decisión a los penales.

Bus de la Línea 10E fue agredido por un grupo de mototaxistas..

Un suboficial de la Policía, Ángelo de la Rosa Carhuaz, atropelló un anciano en Huancayo..

Exoficial mayor del Congreso, César Delgado-Guembes, analizó la inestabilidad política actual..

Nicolás Zeballos advirtió: 9 de cada 10 policías que patrullan no tienen una radio, afirmó..

El alcalde de Pataz, Carlos Mariños, anunció que no participará en la movilización del 15 de octubre.

Horóscopo mensual en Caretas Géminis, libra y acuario .

Horóscopo mensual en Caretas Tauro, virgo y capricornio .

Horóscopo mensual en Caretas Aries, leo y sagitario .

Horóscopo mensual en Caretas Cáncer, escorpio y piscis.

María Pía, Mario Hart y Carlota señalaron que la marcha se ha politizado y que no participarán..

Cusco: Un adulto mayor fue agredido dentro del tren rumbo a Machu Picchu.

Jefe de PNP garantizará el derecho a movilizarse y expresarse en las próximas manifestaciones..

El mandatario hizo una autocrítica en el marco de un encuentro con autoridades de Pataz..

IMPACTANTE Armonía 10 sube al escenario con chalecos antibalas.

Además hoy día 15 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Revista CARETAS

video

Si siguen sometiendo nuestras calles, vamos a entrar con más decisión a los penales

video

Bus de la Línea 10E fue agredido por un grupo de mototaxistas.

video

Un suboficial de la Policía, Ángelo de la Rosa Carhuaz, atropelló un anciano en Huancayo.

video

Exoficial mayor del Congreso, César Delgado-Guembes, analizó la inestabilidad política actual.

video

Nicolás Zeballos advirtió: 9 de cada 10 policías que patrullan no tienen una radio, afirmó.

video

El alcalde de Pataz, Carlos Mariños, anunció que no participará en la movilización del 15 de octubre

video

Horóscopo mensual en Caretas Géminis, libra y acuario

video

Horóscopo mensual en Caretas Tauro, virgo y capricornio

video

Horóscopo mensual en Caretas Aries, leo y sagitario

video

Horóscopo mensual en Caretas Cáncer, escorpio y piscis

video

María Pía, Mario Hart y Carlota señalaron que la marcha se ha politizado y que no participarán.

video

Cusco: Un adulto mayor fue agredido dentro del tren rumbo a Machu Picchu

video

Jefe de PNP garantizará el derecho a movilizarse y expresarse en las próximas manifestaciones.

video

El mandatario hizo una autocrítica en el marco de un encuentro con autoridades de Pataz.

video

IMPACTANTE Armonía 10 sube al escenario con chalecos antibalas

Todos los videos desde Revista CARETAS en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento del compositor Aurelio Collantes Rojas

Nacimiento del compositor Aurelio Collantes Rojas

Día de la Creación Política de CanchayIIo

Día de la Creación Política de CanchayIIo

Fundación de Tingo María - Huánuco

Fundación de Tingo María - Huánuco

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Día Mundial del Lavado de Manos

Día Mundial del Lavado de Manos

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 15 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.43
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo