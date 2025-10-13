GRABADO el 13-10-2025

El alcalde de Pataz, Carlos Mariños, anunció que no participará en la movilización del 15 de octubre

Reiteró su rechazo a la violencia y su compromiso con el diálogo institucional. También cuestionó la gestión de César Acuña, a quien responsabilizó por el deterioro en La Libertad.

