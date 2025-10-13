GRABADO el 13-10-2025

Horóscopo mensual en Caretas Aries, leo y sagitario

Si siguen sometiendo nuestras calles, vamos a entrar con más decisión a los penales.

Bus de la Línea 10E fue agredido por un grupo de mototaxistas..

Un suboficial de la Policía, Ángelo de la Rosa Carhuaz, atropelló un anciano en Huancayo..

Exoficial mayor del Congreso, César Delgado-Guembes, analizó la inestabilidad política actual..

Nicolás Zeballos advirtió: 9 de cada 10 policías que patrullan no tienen una radio, afirmó..

El alcalde de Pataz, Carlos Mariños, anunció que no participará en la movilización del 15 de octubre.

Horóscopo mensual en Caretas Géminis, libra y acuario .

Horóscopo mensual en Caretas Tauro, virgo y capricornio .

Horóscopo mensual en Caretas Aries, leo y sagitario .

Horóscopo mensual en Caretas Cáncer, escorpio y piscis.

María Pía, Mario Hart y Carlota señalaron que la marcha se ha politizado y que no participarán..

Cusco: Un adulto mayor fue agredido dentro del tren rumbo a Machu Picchu.

Jefe de PNP garantizará el derecho a movilizarse y expresarse en las próximas manifestaciones..

El mandatario hizo una autocrítica en el marco de un encuentro con autoridades de Pataz..

IMPACTANTE Armonía 10 sube al escenario con chalecos antibalas.

Además hoy día 14 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de la Espirometría

Fiesta de Santa Fortunata en Moquegua

Fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario en Sacsamarca

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Creación del distrito de Huacachi (Huari)

Día Internacional de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE

