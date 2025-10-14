GRABADO el 14-10-2025

Un suboficial de la Policía, Ángelo de la Rosa Carhuaz, atropelló un anciano en Huancayo.

Un suboficial de la Policía, identificado como Ángelo de la Rosa Carhuaz (23), atropelló y causó la muerte de un anciano que salía a comprar pan en el distrito de El Tambo, Huancayo. El agente, que conducía en estado de ebriedad, abandonó a la víctima y trató de escapar, pero fue capturado minutos después por sus propios compañeros.



La víctima, José Bernardo Taipe González (76), falleció en el hospital debido a las graves heridas. La Fiscalía investiga al suboficial por homicidio culposo y conducción en estado de ebriedad.



Desde Revista CARETAS

