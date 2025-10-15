GRABADO el 15-10-2025

Patricia Chirinos destacó la trayectoria del ministro del Interior en temas de inteligencia policial

Aseguró que el funcionario no está coludido con nadie y expresó su confianza en que bajo su gestión se concrete la captura del prófugo Vladimir Cerrón.PatriciaChirinos VicenteTiburcio VladimirCerrón Mininter GobiernoDelPerú

Desde Revista CARETAS

Fiscal sobre la muerte del manifestante:Se dice que ha sido por disparo de arma de fuego..

Momento exacto del disparo contra el rapero Eduardo Ruiz.

Luis Reyes Rodríguez queda en coma tras represión policial en protestas del 15 de octubre..

Así se vive la marcha del 15 de octubre en Lima desde la Plaza Dos de Mayo.

El rey de España dio inicio al X Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa..

Por segundo día consecutivo, se registró un incidente en el Centro Cívico Real Plaza..

La PNP presenta su plan de operaciones para las manifestaciones del 15 de octubre.

Patricia Chirinos destacó la trayectoria del ministro del Interior en temas de inteligencia policial.

El rey español arribó en Arequipa para participar del X Congreso Internacional de la Lengua Española.

El Mininter aseguró que ha dispuesto el fortalecimiento para ubicar a personas con orden de captura..

Si siguen sometiendo nuestras calles, vamos a entrar con más decisión a los penales.

Bus de la Línea 10E fue agredido por un grupo de mototaxistas..

Un suboficial de la Policía, Ángelo de la Rosa Carhuaz, atropelló un anciano en Huancayo..

Exoficial mayor del Congreso, César Delgado-Guembes, analizó la inestabilidad política actual..

Nicolás Zeballos advirtió: 9 de cada 10 policías que patrullan no tienen una radio, afirmó..

Además hoy día 16 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del distrito de Yarinacocha (Ucayali)

Creación del distrito de Yarinacocha (Ucayali)

Día Mundial de la Alimentación

Día Mundial de la Alimentación

Creación del distrito de Huanchay (Huaraz)

Creación del distrito de Huanchay (Huaraz)

Creación del distrito de Olleros (Huaraz)

Creación del distrito de Olleros (Huaraz)

Día Regional y Festival del Camu Camu

Día Regional y Festival del Camu Camu

Día de la Educación Inclusiva

Día de la Educación Inclusiva

