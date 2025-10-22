GRABADO el 22-10-2025

Retiro AFP 2025: ¿cómo solicitar mis fondos de hasta 4 UIT en línea? El Comercio

Desde el martes 21 de octubre, los afiliados al Sistema Privado de Pensiones podrán solicitar en línea el retiro extraordinario de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/ 21 400, según la Ley aprobada en 2025. Todo el trámite es digitales, gratuito, personal y sin gestores ni intermediarios. Cada AFP habilitará un formulario exclusivo en su web oficial donde se validará tu identidad y cuenta bancaria.



El proceso será escalonado según el último número o letra de tu DNI para evitar congestiones. Una vez presentada la solicitud, quienes retiren el monto máximo recibirán hasta cuatro desembolsos mensuales de 1 UIT cada uno. Si no puedes ingresar en tu fecha asignada, la ventana libre estará disponible del 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026. Asegúrate de hacerlo directamente en el portal de tu AFP y no utilizar enlaces desconocidos.



retiroAFP 4UIT fondosAFP peruahoy noticiasperu dineroahora solucionesfinancieras AHORRO2025



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales

Desde EL COMERCIO

EN VIVO: PREMIER ÁLVAREZ PIDE EL VOTO DE CONFIANZA ANTE EL CONGRESO El Comercio.

El gran problema de la policía y su lucha contra el crimen en Lima El Comercio.

Retiro AFP 2025: ¿cómo solicitar mis fondos de hasta 4 UIT en línea? El Comercio.

¿Qué cambia con el estado de emergencia en Lima y Callao?: nuevas medidas explicadas El Comercio.

VenApp: la app con la que Maduro convierte a venezolanos en espías de su régimen El Comercio.

NOTICIAS PERÚ 22 DE OCTUBRE: LIMA Y CALLAO EN EMERGENCIA, CÓMO SOLICITAR TU RETIRO AFP Y MÁS.

¿Cómo afecta el fallo del TC a los casos de Ollanta Humala y Susana Villarán? El Comercio.

LIMA Y CALLAO AL LÍMITE ¿NO HAY HALLOWEEN? UNO MÁS ENVIVO.

Jerí anuncia Estado de Emergencia en Lima y Callao como medida "ofensiva" Mirada de Fondo.

ELI, HECTOD Y UMI HYU - LUNES A VIERNES 10AM UNO MÁS ENVIVO.

¿QUÉ PUEDES Y QUÉ NO PUEDES HACER BAJO EL NUEVO ESTADO DE EMERGENCIA? EN VIVO.

CASO CÓCTELES ANULADO: ¿QUÉ SIGNIFICA PARA KEIKO FUJIMORI? EN VIVO.

José Jerí anuncia estado de emergencia por 30 días en Lima y Callao para frenar la criminalidad EC.

¿Qué valor tienen las joyas robadas del Museo del Louvre en París? El Comercio.

Rodrigo Paz asume Bolivia sin dólares ni gas, ¿podrá evitar el colapso económico? El Comercio.

Además hoy día 23 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.