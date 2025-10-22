GRABADO el 22-10-2025

Desde el martes 21 de octubre, los afiliados al Sistema Privado de Pensiones podrán solicitar en línea el retiro extraordinario de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/ 21 400, según la Ley aprobada en 2025. Todo el trámite es digitales, gratuito, personal y sin gestores ni intermediarios. Cada AFP habilitará un formulario exclusivo en su web oficial donde se validará tu identidad y cuenta bancaria.

El proceso será escalonado según el último número o letra de tu DNI para evitar congestiones. Una vez presentada la solicitud, quienes retiren el monto máximo recibirán hasta cuatro desembolsos mensuales de 1 UIT cada uno. Si no puedes ingresar en tu fecha asignada, la ventana libre estará disponible del 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026. Asegúrate de hacerlo directamente en el portal de tu AFP y no utilizar enlaces desconocidos.

