Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, fue capturado en Paraguay...

...tras permanecer oculto en una modesta vivienda de San Lorenzo. El cabecilla de Los Injertos del Cono Norte enfrentará un proceso de extradición para responder ante la justicia peruana por s1cariato, extors1ón y narcotráf1co.

Panorama destapa la venta ilegal de explos1vos ("camaretas") en Lima..

Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, fue capturado en Paraguay....

La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, enfrenta el juicio....

Rafael López Aliaga sobre postular a la presidencia: Me voy a tomar hasta el último día para pensar.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

Para la PNP llamar a pedir una versión es acosar: preparan absurda denuncia utilizando su dinero.

Caso Villarán: la única oportunidad para que OAS y Odebrecht paguen por lo que nos hicieron.

Trump sentencia ante el mundo a Maduro: EEUU realiza ejercicios militares para un desembarque.

El submundo de la venta irregular de explosivos en Lima: materia prima para la extorsión.

Los secretos alrededor del Monstruo: policía se pone cara a cara con el capo de la extorsión.

La guarida del Monstruo en Paraguay: así era la vida de Erick Moreno Hernández antes de su captura.

Visitas con sorpresa: delictivos métodos para ingresar cocaína a la cárcel.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

Los búnkeres secretos de Nicolás Maduro..

Día Mundial de las Personas Sordas

Día Mundial de las Personas Sordas

Medalla de Plata del Vóley Peruano en Seúl 88

Medalla de Plata del Vóley Peruano en Seúl 88

Fiesta de San Miguel Arcángel en San Miguel (Cajamarca)

Fiesta de San Miguel Arcángel en San Miguel (Cajamarca)

Fallecimiento de Mario Cavagnaro

Fallecimiento de Mario Cavagnaro

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Día Mundial del Corazón

Día Mundial del Corazón

