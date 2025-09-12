GRABADO el 12-09-2025

Tragedia en Vía Evitamiento: joven de 18 años lucha por salvar su pierna tras fatal accidente

El accidente de tránsito protagonizado por un bus de la empresa Real Star del Perú no solo dejó víctimas mortales, sino también historias de dolor y lucha por sobrevivir. Una de ellas es la de Emerson Vergara Marín, un joven de apenas 18 años que ahora pelea por salvar su pierna izquierda y no ver frustrados sus sueños.



El día de la tragedia, Emerson había salido temprano de su casa rumbo a su instituto en Lima Norte, como solía hacerlo una vez por semana. Nunca imaginó que el viaje en el bus de costumbre acabaría en el dramático impacto contra un cerco metálico que le dejó una grave fractura.



Sus padres, llegados desde Cajamarca, permanecen a su lado en Lima. Su padre, Wilder Vergara, relató que Emerson llegó a la capital con el sueño de superarse y convertirse en mecánico electrónico, aunque también soñaba con ser piloto.



Diagnóstico reservado



Hoy, Emerson permanece internado con diagnóstico reservado, a la espera de una operación que podría salvarle la pierna. Sus familiares piden apoyo para cubrir los gastos de su tratamiento. Somos personas de bajos recursos, necesitamos cualquier ayuda, manifestó uno de sus primos. El número de contacto de la familia para quienes deseen colaborar es el 949-201-662.

