CADE 2025: José Luis Manzano y el plan para recuperar Movistar Perú con 5G y reestructuración EC

José Luis Manzano, presidente de Integra Capital y accionista de Movistar Perú, asegura que la compañía volverá a cifras positivas al cierre del 2025. En esta entrevista exclusiva explica el plan financiero para enfrentar el proceso concursal con Indecopi, el pago de la deuda millonaria, la inversión en red 5G, fibra óptica y el proyecto Internet para Todos.



Manzano afirma que Movistar no dejará el país y que la empresa seguirá invirtiendo más de 200 millones de dólares al año. También se refiere a la negociación con acreedores, la posición de SUNAT, el impacto de la crisis política en la economía y la expansión del 5G en el Perú.



¿Puede Movistar salir de la crisis? ¿Volverá a ser rentable? Aquí todos los detalles.



