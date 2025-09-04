GRABADO el 04-09-2025

Aprueban la excarcelación inmediata de Martín Vizcarra y Betssy Chávez TQH EN VIVO

En el episodio de hoy analizamos dos decisiones clave del sistema judicial peruano que han sacudido el panorama político. El Poder Judicial dispuso la inmediata excarcelación del expresidente Martín Vizcarra, investigado por el presunto delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado.



Además, conversamos sobre la sorpresiva liberación de la exprimera ministra Betssy Chávez, quien recuperó su libertad tras más de dos años de prisión preventiva. El Tribunal Constitucional falló a su favor al considerar que la medida se había prolongado más de lo permitido sin un sustento jurídico válido.



La noticia ha generado reacciones inmediatas: saludos de Aníbal Torres, bendiciones desde la celda de Pedro Castillo y la movilización de simpatizantes que esperan la salida de Chávez del penal de Mujeres.



¿Qué implican estas decisiones para la justicia peruana y el futuro político del país? Te lo contamos en detalle en Tenemos que Hablar, tu podcast de noticias matutinas.



NoticiasHoy PodcastNoticias TenemosQueHablar MartínVizcarra BetssyChávez PedroCastillo TribunalConstitucional PoderJudicial PerúPolítica justiciaperuana



10:35 Inicio del programa

30:05 Entrevista a Gilmar Andía, abogado penalista



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



Martín Vizcarra excarcelación

Betssy Chávez liberación

Tribunal Constitucional Perú

Vizcarra prisión preventiva

Chávez huelga de hambre

Pedro Castillo declaraciones

Justicia peruana hoy

Escenario político en Perú

Poder Judicial excarcela Vizcarra

Ex primera ministra Chávez libre

Decisiones judiciales en Perú

Política peruana 2024

Excarcelación polémica Vizcarra

Reacciones a fallo del TC

Noticias de Perú hoy

Podcast noticias matutinas

Tenemos que Hablar podcast

Crisis política en Perú

Vizcarra caso cohecho

Libertad de Betssy Chávez

Desde EL COMERCIO

EN VIVO: TRUMP RENOMBRA EL PENTÁGONO POR "DEPARTAMENTO DE GUERRA" EN MEDIO TENSIÓN CON VENEZUELA.

Gobierno de Trump arresta a 475 inmigrantes en la planta Hyundai en Georgia El Comercio.

Explosión en Trujillo: ¿Quiénes están detrás de los constantes ataques? El Comercio.

FUIMOS A DENUNCIAR UN ROBO... ¡Y LE ESTABAN ROBANDO AL POLICÍA TAMBIÉN! PELC PARTE 2.

HACÍAMOS UN IRL SOBRE EL METROPOLITANO ... ¡Y NOS ROBAN EL CELULAR! PELC PARTE 1.

Putin amenaza atacar tropas de la OTAN si pisan territorio ucraniano El Comercio.

¿Posible intervención a Venezuela?: Trump despliega aviones de combate en el Caribe El Comercio.

QUEDAMOS ELIMINADOS :c UNO MÁS ENVIVO.

Martin Vizcarra: sentencia por sobornos en Moquegua podría darse en dos meses Mirada de fondo.

URUGUAY VS PERÚ EN VIVO POR LAS ELIMINATORIAS 2026 El Comercio.

IRL: NOS ROBARON EN VIVO EN EL METROPOLITANO PELC.

Aprueban la excarcelación inmediata de Martín Vizcarra y Betssy Chávez TQH EN VIVO.

Diosdado Cabello amenaza a María Corina mientras EE.UU. despliega su flota El Comercio.

México y EE.UU. acuerdan plan histórico contra el fentanilo: ¿de qué trata? El Comercio.

Momento en que Martín Vizcarra es liberado del penal de Barbadillo El Comercio.

Además hoy día 06 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.