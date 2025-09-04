Aprueban la excarcelación inmediata de Martín Vizcarra y Betssy Chávez TQH EN VIVO
En el episodio de hoy analizamos dos decisiones clave del sistema judicial peruano que han sacudido el panorama político. El Poder Judicial dispuso la inmediata excarcelación del expresidente Martín Vizcarra, investigado por el presunto delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado.
Además, conversamos sobre la sorpresiva liberación de la exprimera ministra Betssy Chávez, quien recuperó su libertad tras más de dos años de prisión preventiva. El Tribunal Constitucional falló a su favor al considerar que la medida se había prolongado más de lo permitido sin un sustento jurídico válido.
La noticia ha generado reacciones inmediatas: saludos de Aníbal Torres, bendiciones desde la celda de Pedro Castillo y la movilización de simpatizantes que esperan la salida de Chávez del penal de Mujeres.
¿Qué implican estas decisiones para la justicia peruana y el futuro político del país? Te lo contamos en detalle en Tenemos que Hablar, tu podcast de noticias matutinas.
NoticiasHoy PodcastNoticias TenemosQueHablar MartínVizcarra BetssyChávez PedroCastillo TribunalConstitucional PoderJudicial PerúPolítica justiciaperuana
10:35 Inicio del programa
30:05 Entrevista a Gilmar Andía, abogado penalista
Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.
Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf
Sitio web: http://elcomercio.pe
TAMBIÉN SÍGUENOS EN:
Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe
Twitter: https://twitter.com/elcomercio
Instagram: http://instagram.com/elcomercio
Discord: https://discord.gg/elcomercio
elcomercio noticiasperu mundo internacionales
Martín Vizcarra excarcelación
Betssy Chávez liberación
Tribunal Constitucional Perú
Vizcarra prisión preventiva
Chávez huelga de hambre
Pedro Castillo declaraciones
Justicia peruana hoy
Escenario político en Perú
Poder Judicial excarcela Vizcarra
Ex primera ministra Chávez libre
Decisiones judiciales en Perú
Política peruana 2024
Excarcelación polémica Vizcarra
Reacciones a fallo del TC
Noticias de Perú hoy
Podcast noticias matutinas
Tenemos que Hablar podcast
Crisis política en Perú
Vizcarra caso cohecho
Libertad de Betssy Chávez
Desde EL COMERCIO
EN VIVO: TRUMP RENOMBRA EL PENTÁGONO POR "DEPARTAMENTO DE GUERRA" EN MEDIO TENSIÓN CON VENEZUELA.
Gobierno de Trump arresta a 475 inmigrantes en la planta Hyundai en Georgia El Comercio.
Explosión en Trujillo: ¿Quiénes están detrás de los constantes ataques? El Comercio.
FUIMOS A DENUNCIAR UN ROBO... ¡Y LE ESTABAN ROBANDO AL POLICÍA TAMBIÉN! PELC PARTE 2.
HACÍAMOS UN IRL SOBRE EL METROPOLITANO ... ¡Y NOS ROBAN EL CELULAR! PELC PARTE 1.
Putin amenaza atacar tropas de la OTAN si pisan territorio ucraniano El Comercio.
¿Posible intervención a Venezuela?: Trump despliega aviones de combate en el Caribe El Comercio.
QUEDAMOS ELIMINADOS :c UNO MÁS ENVIVO.
Martin Vizcarra: sentencia por sobornos en Moquegua podría darse en dos meses Mirada de fondo.
URUGUAY VS PERÚ EN VIVO POR LAS ELIMINATORIAS 2026 El Comercio.
IRL: NOS ROBARON EN VIVO EN EL METROPOLITANO PELC.
Aprueban la excarcelación inmediata de Martín Vizcarra y Betssy Chávez TQH EN VIVO.
Diosdado Cabello amenaza a María Corina mientras EE.UU. despliega su flota El Comercio.
México y EE.UU. acuerdan plan histórico contra el fentanilo: ¿de qué trata? El Comercio.
Momento en que Martín Vizcarra es liberado del penal de Barbadillo El Comercio.
Además hoy día 06 de Setiembre en el calendario del Perú.
EL COMERCIO
Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.