GRABADO el 04-09-2025

Diosdado Cabello amenaza a María Corina mientras EE.UU. despliega su flota El Comercio

El régimen de NicolásMaduro vuelve a mostrar su rostro represivo. En televisión estatal, el número dos del chavismo, DiosdadoCabello, lanzó nuevas amenazas directas contra la líder opositora MaríaCorinaMachado: Si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos No vayas a creer que nos van a agredir y ustedes van a salir sanitos.



Las declaraciones se producen en un contexto de alta tensión internacional, justo cuando Estados Unidos despliega ocho barcos de guerra y un submarino nuclear en aguas cercanas a Venezuela como parte de una operación antidrogas que apunta a las redes criminales vinculadas al chavismo.



Desde Panamá, María Corina Machado respondió asegurando que los días de la dictadura están contados y reafirmó que esta lucha es hasta el final. En el mismo foro, EdmundoGonzálezUrrutia reconocido internacionalmente como el vencedor de las elecciones habló de la necesidad de preparar una transición hacia la democracia.



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



Diosdado Cabello amenaza a María Corina Machado

María Corina Machado responde a Cabello

operación antidrogas Estados Unidos Venezuela

flota de EEUU cerca de Venezuela

presos políticos en Venezuela 2025

Edmundo González Urrutia transición

régimen de Maduro represión

chavismo amenazas oposición

transición política en Venezuela

amenazas contra la oposición venezolana

Desde EL COMERCIO

EN VIVO: TRUMP RENOMBRA EL PENTÁGONO POR "DEPARTAMENTO DE GUERRA" EN MEDIO TENSIÓN CON VENEZUELA.

Putin amenaza atacar tropas de la OTAN si pisan territorio ucraniano El Comercio.

¿Posible intervención a Venezuela?: Trump despliega aviones de combate en el Caribe El Comercio.

QUEDAMOS ELIMINADOS :c UNO MÁS ENVIVO.

Martin Vizcarra: sentencia por sobornos en Moquegua podría darse en dos meses Mirada de fondo.

URUGUAY VS PERÚ EN VIVO POR LAS ELIMINATORIAS 2026 El Comercio.

IRL: NOS ROBARON EN VIVO EN EL METROPOLITANO PELC.

Aprueban la excarcelación inmediata de Martín Vizcarra y Betssy Chávez TQH EN VIVO.

Diosdado Cabello amenaza a María Corina mientras EE.UU. despliega su flota El Comercio.

México y EE.UU. acuerdan plan histórico contra el fentanilo: ¿de qué trata? El Comercio.

Momento en que Martín Vizcarra es liberado del penal de Barbadillo El Comercio.

¿Puede Vizcarra encontrar una vía legal para postular a las próximas elecciones? El Comercio.

Martín Vizcarra: las claves detrás de su polémica excarcelación El Comercio.

Trump cancela el TPS para 250 mil venezolanos: ¿podrán apelar la decisión? El Comercio.

Perú se suma a EE. UU. y declara al Cártel de los Soles como grupo terrorista El Comercio.

Además hoy día 06 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.