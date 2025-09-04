GRABADO el 04-09-2025

Diosdado Cabello amenaza a María Corina mientras EE.UU. despliega su flota El Comercio

El régimen de NicolásMaduro vuelve a mostrar su rostro represivo. En televisión estatal, el número dos del chavismo, DiosdadoCabello, lanzó nuevas amenazas directas contra la líder opositora MaríaCorinaMachado: Si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos No vayas a creer que nos van a agredir y ustedes van a salir sanitos.

Las declaraciones se producen en un contexto de alta tensión internacional, justo cuando Estados Unidos despliega ocho barcos de guerra y un submarino nuclear en aguas cercanas a Venezuela como parte de una operación antidrogas que apunta a las redes criminales vinculadas al chavismo.

Desde Panamá, María Corina Machado respondió asegurando que los días de la dictadura están contados y reafirmó que esta lucha es hasta el final. En el mismo foro, EdmundoGonzálezUrrutia reconocido internacionalmente como el vencedor de las elecciones habló de la necesidad de preparar una transición hacia la democracia.

Diosdado Cabello amenaza a María Corina mientras EE.UU. despliega su flota El Comercio.

