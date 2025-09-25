Alias 'El Monstruo' afirma que 'soplos' de la PNP eran "su mayor protección" El Comercio
El caso de Erick Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo, da un giro inesperado tras sus explosivas declaraciones en Paraguay. El delincuente más buscado del Perú aseguró en una entrevista que la Policía Nacional del Perú lo protegía durante su fuga, confirmando lo que ya había denunciado el periodista Iván Leguizamón sobre presuntas filtraciones desde Lima que casi frustraron su captura.
Además, El Monstruo señaló que otros líderes criminales en el Perú tendrían arreglada a la policía, mencionando directamente a nombres como El Jorobado y Miguel Marín.
