GRABADO el 01-10-2025

Maduro recibe doctorado militar en medio de tensión con EE.UU. El Comercio

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió un doctorado honoris causa en seguridad y soberanía otorgado por la Universidad Militar Bolivariana, en un acto acompañado por el ministro de Defensa Vladimir Padrino López y el alto mando militar.



Con boina roja y medalla, Maduro defendió la labor de la Fuerza Armada y rechazó las acusaciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien vinculó a militares venezolanos con redes de narcotráfico.



El reconocimiento se dio mientras se cumplen seis semanas del despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe, que Caracas denuncia como una estrategia de asedio.



Maduro aseguró que las recientes operaciones militares en Venezuela son para ejercitar el músculo nacional y defender la soberanía. Washington, por su parte, mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por su captura, acusándolo de narcotráfico y de usar al Estado venezolano para proteger cárteles.



