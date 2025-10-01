GRABADO el 01-10-2025

PARO DE TRANSPORTISTAS: ESTE JUEVES DESDE LAS 3 P.M. SIGUE EN VIVO LO QUE pasaenlacalle

Los transportistas dicen basta. Desde septiembre de 2024 han sido asesinados 52 conductores: en plena ruta, frente a pasajeros indefensos y hasta en sus propias casas.

Este jueves 2 de octubre realizarán un paro nacional y marcharán al Congreso exigiendo un grupo élite de seguridad conformado por Policía, Fiscalía y Poder Judicial, que proteja a choferes y pasajeros dentro de los buses.

Nosotros estaremos en la calle, desde las 3 p.m., en vivo, llevando cada detalle en un streaming IRL de Pasa en la Calle. Míranos por el canal de YouTube o TikTok de El Comercio y encuéntranos en Kick como PasaenlaCalle.

Porque esto también es lo que realmente PasaEnLaCalle.

