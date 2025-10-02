Paro de transportistas: rutas paralizadas, pasajeros varados y enfrentamientos El Comercio
El paro de transportistas del 2 de octubre paralizó gran parte del servicio de transporte público en Lima y Callao, afectando especialmente a distritos como Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. Más de 250 empresas se sumaron a la protesta, lo que provocó largas filas en paraderos, buses congestionados, alza de tarifas en taxis y mototaxis informales, y miles de pasajeros varados.
En el Callao, la situación fue similar, agravada por la retirada de efectivos policiales, lo que aumentó la tensión. Aunque algunas empresas como Etuchisa (los chinos) y Nuevo Perú continuaron operando parcialmente, la oferta fue insuficiente.
Los gremios de transporte exigen al gobierno la creación de un grupo élite integrado por la Fiscalía, el Poder Judicial y la Policía Nacional para combatir las extorsiones y sicariatos que enfrentan a diario.
El paro reactivó el debate sobre la seguridad en el transporte público, la vulnerabilidad de los choferes ante la criminalidad y la necesidad de reformas estructurales en el sistema de movilidad urbana de Lima.
noticiashoy breakingnews nacionales Lima paroTransportistas transportePúblico movilidadUrbana inseguridad protecciónChoferes crisisTransporte
Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.
Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf
Sitio web: http://elcomercio.pe
TAMBIÉN SÍGUENOS EN:
Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe
Twitter: https://twitter.com/elcomercio
Instagram: http://instagram.com/elcomercio
Discord: https://discord.gg/elcomercio
elcomercio noticiasperu mundo internacionales
paro transportistas Lima
transporte público paralizado
caos movilidad Lima Sur
inseguridad contra choferes
protesta transportistas Perú
grupo élite seguridad transporte
fallback transporte público Lima
colas en paraderos Lima
incremento tarifas informales
reclamo gremio transporte
movilidad del sur Lima
impacto del paro transporte
soluciones transporte urbano
protección a choferes
crisis transporte 2025
restricciones transporte público
usuarios afectados paro
demanda estatal seguridad
paro nacional transporte
manifestación de choferes Lima
Desde EL COMERCIO
IRL: TODO SOBRE EL PARO DE TRANSPORTISTAS Y MARCHA DE LA GENERACIÓN Z Pasa en la Calle EN VIVO.
¿Por qué México permitió la entrada de Fuerzas Especiales de EE.UU.? El Comercio.
¿Qué pasará con los 443 activistas detenidos por Israel en flota de ayuda a Gaza? El Comercio.
EE.UU: miles de despidos y recortes de fondos por cierre del gobierno El Comercio.
¿CURWEN AL CONGRESO? UNO MÁS ENVIVO.
Paro de transportistas: rutas paralizadas, pasajeros varados y enfrentamientos El Comercio.
Santiváñez renuncia al gabinete y se postulará al senado en elecciones Mirada de Fondo.
WENDY SULCA Y EL NEO PERREO ANDINO UNO MÁS ENVIVO.
EE.UU. cierra su gobierno: las 5 claves para entender la crisis en el Congreso El Comercio.
Maduro recibe doctorado militar en medio de tensión con EE.UU. El Comercio.
jowell INAUGURA SU ESCUELA DE REGGAETON.
Imágenes del mortal terremoto de 6.9 en Filipinas El Comercio.
Capturan al narco peruano 'Pequeño J' por triple crimen en Argentina El Comercio.
PARO DE TRANSPORTISTAS: ESTE JUEVES DESDE LAS 3 P.M. SIGUE EN VIVO LO QUE pasaenlacalle.
Pequeño J detenido en Perú: acusado de brutal asesinato de tres jóvenes argentinas El Comercio.
Además hoy día 03 de Octubre en el calendario del Perú.
EL COMERCIO
Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.