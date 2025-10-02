GRABADO el 02-10-2025

Paro de transportistas: rutas paralizadas, pasajeros varados y enfrentamientos El Comercio

El paro de transportistas del 2 de octubre paralizó gran parte del servicio de transporte público en Lima y Callao, afectando especialmente a distritos como Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. Más de 250 empresas se sumaron a la protesta, lo que provocó largas filas en paraderos, buses congestionados, alza de tarifas en taxis y mototaxis informales, y miles de pasajeros varados.



En el Callao, la situación fue similar, agravada por la retirada de efectivos policiales, lo que aumentó la tensión. Aunque algunas empresas como Etuchisa (los chinos) y Nuevo Perú continuaron operando parcialmente, la oferta fue insuficiente.



Los gremios de transporte exigen al gobierno la creación de un grupo élite integrado por la Fiscalía, el Poder Judicial y la Policía Nacional para combatir las extorsiones y sicariatos que enfrentan a diario.



El paro reactivó el debate sobre la seguridad en el transporte público, la vulnerabilidad de los choferes ante la criminalidad y la necesidad de reformas estructurales en el sistema de movilidad urbana de Lima.



noticiashoy breakingnews nacionales Lima paroTransportistas transportePúblico movilidadUrbana inseguridad protecciónChoferes crisisTransporte



