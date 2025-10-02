GRABADO el 02-10-2025

¿Por qué México permitió la entrada de Fuerzas Especiales de EE.UU.? El Comercio

El Senado de México aprobó el ingreso de integrantes del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, quienes participarán en ejercicios de capacitación conjunta con la Marina de México durante los últimos meses de 2025.



La solicitud fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien argumentó que se trata de una actividad ya programada y enmarcada en los acuerdos de cooperación con Estados Unidos para combatir el tráfico de armas en la frontera común.



El entrenamiento se realizará en dos fases:



Del 6 de octubre al 28 de noviembre en el Centro de Entrenamiento Avanzado de la Marina en Donato Guerra, Estado de México.



Del 1 al 12 de diciembre en el Polígono de Antón Lizardo, sede de la Heroica Escuela Naval Militar en Veracruz.



Las prácticas incluirán infiltración, vigilancia, reconocimiento especial e inteligencia en ambientes hostiles, con el objetivo de fortalecer tácticas y compatibilidad operativa entre las fuerzas de ambos países.



El aval del Senado es un requisito constitucional para autorizar la entrada de tropas extranjeras al territorio mexicano. El gobierno sostiene que esta cooperación refuerza la seguridad nacional, mientras críticos advierten posibles riesgos a la soberanía.



