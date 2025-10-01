GRABADO el 01-10-2025

Capturan al narco peruano 'Pequeño J' por triple crimen en Argentina El Comercio

Un operativo internacional culminó con la detención de Tony Valverde Victoriano, alias 'Pequeño J', acusado del triple crimen de Florencio Varela. Las víctimas fueron torturadas y el acto transmitido en vivo. crimen narcotráfico Pucusana Argentina Perú

IRL DESDE AV. ABANCAY EN EL PARO DE TRANSPORTISTAS TRAS OLA DE CRÍMENES Pasa en la Calle EN VIVO.

¿Qué es la 'Operación Tridente'?: EE.UU. usa bases militares argentinas para entrenar El Comercio.

¿Por qué México permitió la entrada de Fuerzas Especiales de EE.UU.? El Comercio.

¿Qué pasará con los 443 activistas detenidos por Israel en flota de ayuda a Gaza? El Comercio.

EE.UU: miles de despidos y recortes de fondos por cierre del gobierno El Comercio.

¿CURWEN AL CONGRESO? UNO MÁS ENVIVO.

Paro de transportistas: rutas paralizadas, pasajeros varados y enfrentamientos El Comercio.

Santiváñez renuncia al gabinete y se postulará al senado en elecciones Mirada de Fondo.

WENDY SULCA Y EL NEO PERREO ANDINO UNO MÁS ENVIVO.

EE.UU. cierra su gobierno: las 5 claves para entender la crisis en el Congreso El Comercio.

Maduro recibe doctorado militar en medio de tensión con EE.UU. El Comercio.

jowell INAUGURA SU ESCUELA DE REGGAETON.

Imágenes del mortal terremoto de 6.9 en Filipinas El Comercio.

PARO DE TRANSPORTISTAS: ESTE JUEVES DESDE LAS 3 P.M. SIGUE EN VIVO LO QUE pasaenlacalle.

Además hoy día 03 de Octubre en el calendario del Perú.

