GRABADO el 01-10-2025

EE.UU. cierra su gobierno: las 5 claves para entender la crisis en el Congreso El Comercio

Tras casi 7 años, el gobierno de Estados Unidos cerró oficialmente por la falta de acuerdo en el Congreso sobre el presupuesto federal anual. Demócratas y republicanos se acusan mutuamente de sabotear las negociaciones, mientras la parálisis ya impacta en la economía y los servicios esenciales.



En este video te explicamos las 5 claves del cierre de gobierno: la continuidad del financiamiento, la ayuda exterior, la duración de las extensiones presupuestarias, el poder de rescisión promovido por Trump y los recortes a programas sociales como Medicaid.



El vicepresidente J.D. Vance culpó a los demócratas, mientras la situación recuerda al cierre de 2018, que dejó pérdidas de 11 mil millones de dólares y afectó a 800 mil trabajadores. Hoy, Estados Unidos enfrenta de nuevo una crisis política con consecuencias globales.



noticiashoy breakingnews EEUU Congreso Gobierno JDVance Trump Demócratas Republicanos crisis



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



cierre del gobierno en Estados Unidos 2025

demócratas vs republicanos presupuesto federal

Trump poder de rescisión presupuesto

crisis en el Congreso de EE.UU.

impacto económico cierre gobierno estadounidense

puntos de discordia cierre gobierno

ayuda exterior recortes Congreso EE.UU.

cierre del gobierno afecta Medicaid

Vance culpa a demócratas cierre gobierno

historia cierre gobierno diciembre 2018

consecuencias económicas cierre gobierno EE.UU.

trabajadores afectados cierre gobierno

paro servicios esenciales EE.UU.

debate presupuesto federal 2025

crisis política en Washington

cierre gobierno EE.UU. y PIB

11 mil millones pérdidas cierre 2018

Trump y Congreso enfrentamiento presupuesto

cierre de gobierno hoy noticias

explicación cierre gobierno Estados Unidos

Desde EL COMERCIO

EE.UU. cierra su gobierno: las 5 claves para entender la crisis en el Congreso El Comercio.

Maduro recibe doctorado militar en medio de tensión con EE.UU. El Comercio.

jowell INAUGURA SU ESCUELA DE REGGAETON.

Imágenes del mortal terremoto de 6.9 en Filipinas El Comercio.

Capturan al narco peruano 'Pequeño J' por triple crimen en Argentina El Comercio.

PARO DE TRANSPORTISTAS: ESTE JUEVES DESDE LAS 5 P.M. SIGUE EN VIVO LO QUE pasaenlacalle.

Pequeño J detenido en Perú: acusado de brutal asesinato de tres jóvenes argentinas El Comercio.

WENDY SULCA Y EL NEO PERREO ANDINO UNO MÁS ENVIVO.

Terremoto de 6.9 en Filipinas: muertos, heridos y cientos de réplicas en Cebú El Comercio.

Nuevo Director General de la PNP promete "limpiar toda la institución" Mirada de Fondo.

Descubre a los 10 los ganadores del cambio UPC UPC.

EN VIVO: Donald Trump envía importante mensaje desde su despacho oval El Comercio.

Pete Hegseth anuncia nuevo estándar para soldados: "no más barbas ni diversidad" El Comercio.

Marco Rubio presiona a Trump para derrocar a Maduro con plan de la CIA El Comercio.

¿Nuevo fusil de Colombia destronará a los fusiles Galil de fabricación israelí? El Comercio.

Además hoy día 01 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.