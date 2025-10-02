Santiváñez renuncia al gabinete y se postulará al senado en elecciones Mirada de Fondo
La renuncia del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, para participar en las elecciones 2026, a pocos días de que el Congreso vote la moción de censura en su contra, es analizada por la periodista Diana Seminario, en su videocolumna "Mirada de fondo" de este jueves 2 de octubre.
