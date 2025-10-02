GRABADO el 02-10-2025

Santiváñez renuncia al gabinete y se postulará al senado en elecciones Mirada de Fondo

La renuncia del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, para participar en las elecciones 2026, a pocos días de que el Congreso vote la moción de censura en su contra, es analizada por la periodista Diana Seminario, en su videocolumna "Mirada de fondo" de este jueves 2 de octubre.



noticiashoy breakingnews política Perú JuanJoséSantiváñez renuncia elecciones2026 DianaSeminario videocolumna Congreso



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



renuncia de Juan José Santiváñez

ministro de Justicia renuncia

elecciones 2026 Perú

censura en el Congreso

videocolumna Diana Seminario

análisis político Perú

renuncias políticas 2025

mirada de fondo

crisis en el gabinete

salida de ministro

moción de censura Perú

renuncia estratégica

candidatos elecciones 2026

Diana Seminario opinión

renuncia antes de censura

voto en el Congreso

cambio de ministros Perú

análisis elecciones Perú

renuncia por candidatura

política peruana 2025

Desde EL COMERCIO

IRL: TODO SOBRE EL PARO DE TRANSPORTISTAS Y MARCHA DE LA GENERACIÓN Z Pasa en la Calle EN VIVO.

¿Por qué México permitió la entrada de Fuerzas Especiales de EE.UU.? El Comercio.

¿Qué pasará con los 443 activistas detenidos por Israel en flota de ayuda a Gaza? El Comercio.

EE.UU: miles de despidos y recortes de fondos por cierre del gobierno El Comercio.

¿CURWEN AL CONGRESO? UNO MÁS ENVIVO.

Paro de transportistas: rutas paralizadas, pasajeros varados y enfrentamientos El Comercio.

Santiváñez renuncia al gabinete y se postulará al senado en elecciones Mirada de Fondo.

WENDY SULCA Y EL NEO PERREO ANDINO UNO MÁS ENVIVO.

EE.UU. cierra su gobierno: las 5 claves para entender la crisis en el Congreso El Comercio.

Maduro recibe doctorado militar en medio de tensión con EE.UU. El Comercio.

jowell INAUGURA SU ESCUELA DE REGGAETON.

Imágenes del mortal terremoto de 6.9 en Filipinas El Comercio.

Capturan al narco peruano 'Pequeño J' por triple crimen en Argentina El Comercio.

PARO DE TRANSPORTISTAS: ESTE JUEVES DESDE LAS 3 P.M. SIGUE EN VIVO LO QUE pasaenlacalle.

Pequeño J detenido en Perú: acusado de brutal asesinato de tres jóvenes argentinas El Comercio.

Además hoy día 03 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.