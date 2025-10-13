GRABADO el 13-10-2025

El esperanzador discurso de Trump en Israel tras la liberación de rehenes El Comercio

El presidente de EE. UU., Donald Trump, fue ovacionado este lunes en el Parlamento israelí al celebrar el acuerdo de alto al fuego en Gaza, vigente desde el viernes. En su discurso ante el Knesset llamó al pacto un triunfo increíble para Israel y el mundo y prometió que no es solo el fin de la guerra, sino el inicio de un nuevo Medio Oriente. Hizo un llamado al pueblo palestino para distanciarse del terrorismo y destacó la mediación de países árabes en el proceso.



Además, aseguró que está listo para negociar la paz con Irán cuando ellos también lo estén, tras referirse a los ataques conjuntos estadounidenses e israelíes en instalaciones nucleares iraníes. Trump visitó Israel antes de partir a Egipto, donde participará en la cumbre sobre Gaza junto a varios líderes mundiales.



