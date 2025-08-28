GRABADO el 28-08-2025

CON LÁGRIMAS EN LOS OJOS Tacna celebra su histórica reincorporación al Perú con fervor patriótico

TODA UNA FIESTA Cada 28 de agosto, las calles de Tacna se tiñen de rojo y blanco, y este 2025 no fue la excepción. Desde tempranas horas de la mañana, cientos de personas salieron a conmemorar esta fecha tan sentida. Este jueves, Tacna celebró 96 años de su reincorporación al Perú, una ocasión que refleja el orgullo y el profundo amor por la patria que caracteriza a esta ciudad del sur.



Durante muchos años, Tacna permaneció bajo dominio chileno tras la Guerra del Pacífico. Sin embargo, ni el paso del tiempo ni las presiones externas lograron borrar el sentimiento de peruanidad en su gente. Fue recién en 1929 cuando la ciudad volvió oficialmente al territorio peruano. Desde entonces, cada aniversario se vive con una intensidad que conmueve.



El acto central de esta jornada es, sin duda, la Procesión de la Bandera, donde miles de tacneños acompañan el pabellón nacional por las principales calles de la ciudad. En Tacna, la bandera se lleva con lágrimas en los ojos, con cantos que erizan la piel y con una solemnidad que emociona. Es una ceremonia que une a todos, desde los más pequeños hasta los adultos mayores.



Es el fervor con el que se celebra este día, lo que lleva a muchos a pensar que Tacna es la ciudad más patriota del Perú. Con sus actos cívicos y su compromiso ciudadano, mantiene viva la memoria de su retorno al país y lo celebra con orgullo, identidad y sentido histórico.



¡Súmate a la Buhocomunidad en YouTube!

El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia.

Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?

Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/

Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos.



Nuestra web: www.elbuho.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe



noticiasperu loultimonoticiasperu ultimasnoticias loultimonoticiasperu loultimo tacna chile patriostimo banderaperuana fiesta celebracion orgulloperuano

Desde El Búho pe

Dos pilares de la cultura juntos en Arequipa: El encuentro de Susana Baca y el creador de "Coquito".

EL CALENDARIO DICE OTRA COSA Según César Acuña, aún faltan dos años y medio para diciembre de 2026.

Cusco: Gremios de trabajadores marchan contra inacción del Gobierno ante la inseguridad ciudadana.

Ayacucho: Asfah impulsa recolección de firmas contra la ley de amnistía PASÓ EN EL PERÚ.

Buscar lucro y evadir la justicia, los objetivos del pacto Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Lambayeque: Ministro de Agricultura defiende a Nicanor Boluarte de investigaciones PASÓ EN EL PERÚ.

Arequipa: Preocupantes estadísticas de votantes en Arequipa PASÓ EN EL PERÚ.

Puno: Congreso necesita 2 firmas para solicitar censura contra Santivañez, según Carlos Zeballos.

EMPODERADÍSIMA Patricia Benavides comienza su venganza contra Delia Espinoza tras su retorno.

CON LÁGRIMAS EN LOS OJOS Tacna celebra su histórica reincorporación al Perú con fervor patriótico.

PASÓ EN EL PERÚ: Impulsan recolección de firmas contra la Ley de Amnistía.

¡OFENDIDO! Magistrado del TC se ofende en plena audiencia por protestas en contra: envió a la PNP.

¡SON UN PELIGRO! Caso Saweto: Los asesinos de líderes indígenas siguen libres pese a sentencia.

BETSSY CHÁVEZ al límite Día 6 en HUELGA DE HAMBRE: acusa al INPE y Willax de querer humillarla.

Ayacucho: Allanan Dirección Regional de Energía y Minas por caso Boluarte PASÓ EN EL PERÚ.

Además hoy día 30 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.