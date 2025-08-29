GRABADO el 29-08-2025

Buscar lucro y evadir la justicia, los objetivos del pacto Pico a Pico con Mabel Cáceres

Hoy en Pico a pico:

Mabel Cáceres analiza a situación política actual en conversación con la exministra de Educación Patricia Salas, para el programa Laboratorio de Política y Cultura.



Desde El Búho pe

Cusco: Gremios de trabajadores marchan contra inacción del Gobierno ante la inseguridad ciudadana.

Ayacucho: Asfah impulsa recolección de firmas contra la ley de amnistía PASÓ EN EL PERÚ.

Lambayeque: Ministro de Agricultura defiende a Nicanor Boluarte de investigaciones PASÓ EN EL PERÚ.

Arequipa: Preocupantes estadísticas de votantes en Arequipa PASÓ EN EL PERÚ.

Puno: Congreso necesita 2 firmas para solicitar censura contra Santivañez, según Carlos Zeballos.

EMPODERADÍSIMA Patricia Benavides comienza su venganza contra Delia Espinoza tras su retorno.

CON LÁGRIMAS EN LOS OJOS Tacna celebra su histórica reincorporación al Perú con fervor patriótico.

PASÓ EN EL PERÚ: Impulsan recolección de firmas contra la Ley de Amnistía.

¡OFENDIDO! Magistrado del TC se ofende en plena audiencia por protestas en contra: envió a la PNP.

¡SON UN PELIGRO! Caso Saweto: Los asesinos de líderes indígenas siguen libres pese a sentencia.

BETSSY CHÁVEZ al límite Día 6 en HUELGA DE HAMBRE: acusa al INPE y Willax de querer humillarla.

Ayacucho: Allanan Dirección Regional de Energía y Minas por caso Boluarte PASÓ EN EL PERÚ.

SANTA ROSA podría convertirse en EJEMPLO de desarrollo en la frontera, según exalcalde de Belén.

Caso Saweto: un hito en la defensa de la Amazonía AGENDA REGIONAL.

Además hoy día 29 de Agosto en el calendario del Perú.

