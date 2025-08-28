GRABADO el 28-08-2025

EMPODERADÍSIMA Patricia Benavides comienza su venganza contra Delia Espinoza tras su retorno

Patricia Benavides presenta denuncia constitucional contra fiscal Delia Espinoza ante el Congreso busca su inhabilitación inmediata.



Dina Boluarte pide que paren las críticas a su gobierno y denuncia venganzas en su contra



Expresidente Pedro Castillo pidió a Betssy Chávez deponer su huelga de hambre



¡Súmate a la Buhocomunidad en YouTube!

El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia.

Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos.

Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/



Nuestra web: www.elbuho.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe





noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

dinaboluarte fiscaldelanacion pedrocastillo patriciabenavides envivo noticiasenvivo

Desde El Búho pe

Dos pilares de la cultura juntos en Arequipa: El encuentro de Susana Baca y el creador de "Coquito".

EL CALENDARIO DICE OTRA COSA Según César Acuña, aún faltan dos años y medio para diciembre de 2026.

Cusco: Gremios de trabajadores marchan contra inacción del Gobierno ante la inseguridad ciudadana.

Ayacucho: Asfah impulsa recolección de firmas contra la ley de amnistía PASÓ EN EL PERÚ.

Buscar lucro y evadir la justicia, los objetivos del pacto Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Lambayeque: Ministro de Agricultura defiende a Nicanor Boluarte de investigaciones PASÓ EN EL PERÚ.

Arequipa: Preocupantes estadísticas de votantes en Arequipa PASÓ EN EL PERÚ.

Puno: Congreso necesita 2 firmas para solicitar censura contra Santivañez, según Carlos Zeballos.

EMPODERADÍSIMA Patricia Benavides comienza su venganza contra Delia Espinoza tras su retorno.

CON LÁGRIMAS EN LOS OJOS Tacna celebra su histórica reincorporación al Perú con fervor patriótico.

PASÓ EN EL PERÚ: Impulsan recolección de firmas contra la Ley de Amnistía.

¡OFENDIDO! Magistrado del TC se ofende en plena audiencia por protestas en contra: envió a la PNP.

¡SON UN PELIGRO! Caso Saweto: Los asesinos de líderes indígenas siguen libres pese a sentencia.

BETSSY CHÁVEZ al límite Día 6 en HUELGA DE HAMBRE: acusa al INPE y Willax de querer humillarla.

Ayacucho: Allanan Dirección Regional de Energía y Minas por caso Boluarte PASÓ EN EL PERÚ.

Además hoy día 29 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.