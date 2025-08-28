GRABADO el 28-08-2025

BETSSY CHÁVEZ al límite Día 6 en HUELGA DE HAMBRE: acusa al INPE y Willax de querer humillarla

"QUIEREN QUEBRAR LA HUELGA" Betssy Chávez reapareció en su sexto día de huelga de hambre seca y denunció al INPE por entregar información difamatoria en su contra, difundida por el canal Willax en las últimas horas. Señaló que se transmitió un reportaje según el cual reclusas se habrían comunicado con el programa Contracorriente asegurando que su protesta no es más que un capricho motivado por un interés amoroso hacia una interna de nacionalidad venezolana. Además, se mencionó que varias internas del penal se quejarían de su comportamiento por supuestas actitudes sexuales incómodas para las demás.



Chávez sostuvo que dicha información es falsa, difamatoria y además prohibida, por lo que pidió a la Fiscalía abrir una investigación contra las autoridades del INPE y contra el canal Willax. La ex primera ministra afirmó que este maltrato en su contra cesará únicamente cuando Dina Boluarte deje el poder.



Durante la audiencia, un médico advirtió que la salud de Chávez presenta un cuadro grave: deshidratación y hemorragia gastrointestinal, por lo que recomendó exámenes urgentes. Betssy Chávez aclaró que no se niega a recibir atención médica, siempre que no sea brindada por personal del INPE.





¡Súmate a la Buhocomunidad en YouTube!

El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia.

Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos.

Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/



Nuestra web: www.elbuho.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe



betssychavez noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

inpe betssychavez dinaboluarte

Desde El Búho pe

Dos pilares de la cultura juntos en Arequipa: El encuentro de Susana Baca y el creador de "Coquito".

EL CALENDARIO DICE OTRA COSA Según César Acuña, aún faltan dos años y medio para diciembre de 2026.

Cusco: Gremios de trabajadores marchan contra inacción del Gobierno ante la inseguridad ciudadana.

Ayacucho: Asfah impulsa recolección de firmas contra la ley de amnistía PASÓ EN EL PERÚ.

Buscar lucro y evadir la justicia, los objetivos del pacto Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Lambayeque: Ministro de Agricultura defiende a Nicanor Boluarte de investigaciones PASÓ EN EL PERÚ.

Arequipa: Preocupantes estadísticas de votantes en Arequipa PASÓ EN EL PERÚ.

Puno: Congreso necesita 2 firmas para solicitar censura contra Santivañez, según Carlos Zeballos.

EMPODERADÍSIMA Patricia Benavides comienza su venganza contra Delia Espinoza tras su retorno.

CON LÁGRIMAS EN LOS OJOS Tacna celebra su histórica reincorporación al Perú con fervor patriótico.

PASÓ EN EL PERÚ: Impulsan recolección de firmas contra la Ley de Amnistía.

¡OFENDIDO! Magistrado del TC se ofende en plena audiencia por protestas en contra: envió a la PNP.

¡SON UN PELIGRO! Caso Saweto: Los asesinos de líderes indígenas siguen libres pese a sentencia.

BETSSY CHÁVEZ al límite Día 6 en HUELGA DE HAMBRE: acusa al INPE y Willax de querer humillarla.

Ayacucho: Allanan Dirección Regional de Energía y Minas por caso Boluarte PASÓ EN EL PERÚ.

Además hoy día 30 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.