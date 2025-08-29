GRABADO el 29-08-2025

EL CALENDARIO DICE OTRA COSA Según César Acuña, aún faltan dos años y medio para diciembre de 2026

¿OTRO MAL CÁLCULO? El gobernador de La Libertad, César Acuña, vuelve a sumar un lapsus a su ya larga lista de momentos virales. Esta vez, el líder de Alianza para el Progreso (APP) aseguró que faltan dos años y medio para el 2026, aunque el calendario dice otra cosa. Como si fuera poco, también equiparó ese mismo período dos años y medio con 18 meses, lo que parece ser un error de cálculo. El episodio hizo recordar aquella vez en que se quedó en silencio tras ser preguntado cuánto es 7 por 8.



Desde El Búho pe

