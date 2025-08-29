GRABADO el 29-08-2025

Cusco: Gremios de trabajadores marchan contra inacción del Gobierno ante la inseguridad ciudadana

El sindicato de trabajadores de construcción civil, acompañado por gremios y federaciones, salió a las calles para rechazar la ola de inseguridad y crimen organizado que amenaza instalarse en la región. Desde las 9 de la mañana, los manifestantes recorrieron la avenida de la Cultura exigiendo que el Estado y la Policía enfrenten el sicariato y la extorsión, delitos que ya golpean Lima y otras ciudades, y que ahora asoman en el Cusco. Luis Villanueva, secretario general de la Federación de Construcción Civil, advirtió que si no hay respuestas, las protestas continuarán con una movilización nacional el 2 de octubre. Mientras tanto, los dirigentes denuncian que, pese a presentar pruebas sobre casos de extorsión, las investigaciones no avanzan. El mensaje que dejaron en la calles fue que el gobierno está de espaldas al pueblo, y la seguridad en el país es un desastre.



Cusco: Gremios de trabajadores marchan contra inacción del Gobierno ante la inseguridad ciudadana.

