Últimos 20 rehenes israelíes liberados por Hamás se reencuentran con sus familias El Comercio
Hamás liberó este lunes a los últimos 20 rehenes israelíes que seguían con vida en Gaza, entregados a la Cruz Roja y luego al ejército israelí tras más de dos años de cautiverio en el ataque de octubre de 2023. Miles de personas en la recién renombrada Plaza de los Rehenes en Tel Aviv estallaron en vítores, abrazos y llantos al conocer la noticia.
Esta liberación coincide con la cumbre prevista en Sharm el Sheij, con la presencia de Donald Trump, artífice del plan de tregua que facilitó el acuerdo. La primera fase del pacto prevé el intercambio de esos 20 rehenes vivos y 28 fallecidos por casi 2,000 presos palestinos. Israel advirtió que no todos los cuerpos serán devueltos hoy y espera ayuda internacional para localizarlos.
