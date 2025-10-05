GRABADO el 05-10-2025

¡Vergüenza en Essalud!

Gerentes captados de juerga bebiendo licor en las oficinas, tirados en el piso y en silla de ruedas. El "Señor No Recuerdo" fue sancionado, ¡pero luego RECONTRATADO con alto sueldo!



Trump declara la gu3rra a cárteles de la drog4 en Venezuela..

Grave denuncia en Surquillo.

Acusado de matar a tres mujeres en Argentina: Pequeño J proviene de estirpe criminal en Trujillo.

Respuesta de EsSalud por celebración accidentada en sus instalaciones.

¡Orgullo peruano!: los anticuchos conquistan París.

¡Vergüenza en Essalud!.

Delicias peligrosas: clausuran restaurantes del Centro de Lima por insalubridad.

El corazón financiero de San Isidro enfrenta una ola de comercio informal..

Santiváñez señaló a mujer como contacto en el TC para favorecer al Diablo, según Fiscalía.

Celebración accidentada en EsSalud: dos gerentes se retiraron en condiciones peligrosas.

Trump declaró la guerra a cárteles de la droga de Venezuela.

Denuncian ilegal incursión de policías: aseguran que desaparecieron celulares y dinero en operativo.

Centro empresarial de San Isidro invadido por ambulantes: informalidad y alimentos contaminados.

Panorama destapa la venta ilegal de explos1vos ("camaretas") en Lima..

Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, fue capturado en Paraguay....

