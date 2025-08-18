GRABADO el 18-08-2025

PASÓ EN EL PERÚ: Waldemar Cerrón benefició a su pareja en universidad y Cusco contra impunidad

PASÓ EN EL PERÚ Noticiero desde regiones - 18 agosto 2025



CUSCO: Joven dirigente denuncia que Ley de Amnistía es referente para dejar impunes crímenes en las protestas del 2022 y 2023

JUNÍN: Waldemar Cerrón impulsó ley que permitió nombramiento de su pareja en universidad

LA LIBERTAD: Acuña sobre presuntos testaferros en obras del Gobierno Regional: APP no es corrupto

LAMBAYEQUE: Docentes de institutos públicos iniciaron huelga indefinida

PUNO: Puno supera promedio nacional de violencia contra la mujer con 2,430 casos y 8 feminicidios

AYACUCHO: 24 incendios forestales dejan más de 750 hectáreas afectadas

LORETO: Padres de familia logran acuerdo para trabajar en obra

AREQUIPA: Hundimiento continúa bloqueando vía hacia mirador de la Cruz del Cóndor



Programa de la Red de Medios Regionales del Perú



Desde El Búho pe

Además hoy día 20 de Agosto en el calendario del Perú.

