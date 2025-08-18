GRABADO el 18-08-2025

"SI PODEMOS ROBAR" César Acuña vuelve a generar polémica mientras en Trujillo crece el miedo

CURIOSA DEFENSA Trujillo vive bajo el asedio de bandas criminales. Muestra de ello es el reciente atentado con explosivos que conmocionó al norte del país. En paralelo, el gobernador de La Libertad, César Acuña, continúa en el foco público por sus ostentosas celebraciones y llamativas declaraciones. Recientemente, un video generó polémica: en él se observa a un dirigente de Alianza para el Progreso (APP) con su rostro muy cerca al gobernador, quien reaccionó visiblemente sorprendido. A ello se suma la filtración de los detalles del costoso quinceañero de la nieta de Acuña.



