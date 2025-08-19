GRABADO el 19-08-2025

Cusco: Joven dirigente denuncia que Ley de Amnistía es referente para dejar impunes crímenes

La aprobación de la ley de amnistía impulsada por el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso también ha encendido las alarmas en Cusco. La expresidenta de la Federación Universitaria del Cusco, Leonela Labra, advirtió que esta norma no busca justicia, sino impunidad para miembros del Ejército y la Policía involucrados en violaciones de derechos humanos, incluyendo las muertes ocurridas durante las protestas del 2022 y 2023.

Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

Desde El Búho pe

