GRABADO el 19-08-2025

Junín: Waldemar Cerrón impulsó ley que permitió nombramiento de su pareja en universidad

El congresista y segundo vicepresidente del Parlamento, Waldemar Cerrón, promovió en 2024 la Ley N. 32171, que autorizó de manera excepcional el nombramiento de docentes contratados en universidades públicas sin concurso. Con esta norma, Paula Angulo, madre de sus hijos, fue nombrada en enero de 2025 como profesora en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP).

Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

